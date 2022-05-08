Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino; saiba onde assistir

Partida que será disputada em Bragança Paulista vale a liderança do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 17:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 17:05
O Corinthians está escalado para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. O técnico Vítor Pereira leva a campo: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Willian. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoA partida terá transmissão para todo o Brasil através do Premiere. Também é possível acompanhar em tempo real pelo LANCE!, e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
O Timão tem seis desfalques para essa partida, todos entregues ao departamento médico: os laterais Fagner (entorse no tornozelo) e João Pedro (desconforto muscular na coxa direita); os meias Paulinho (ruptura do ligamento do joelho esquerdo), Luan (dores no quadril esquerdo) e Ruan Oliveia (transição física); e o atacante Jô (dores no joelho esquerdo).
A partida é importante pois vale a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians até o então está na ponta da competição, com nove pontos, mas o Massa Bruta é o terceiro, com oito, e ultrapassará o time do Parque São Jorge, caso vença em casa.
O Timão tem no banco de reservas para essa partida: o goleiro Matheus Donelli; os zagueiros João Victor e Robson Bambu; os laterais Fábio Santos e Lucas Piton; os meias Giuliano, Maycon e Roni; e os atacantes Adson, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes.
Crédito: BrunoMeloéaprincipalnovidadedoTimãocontraoMassaBruta(Foto:Divulgação/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados