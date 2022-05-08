Corinthians escalado para enfrentar o Red Bull Bragantino; saiba onde assistir

O Corinthians está escalado para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Brasileirão. O técnico Vítor Pereira leva a campo: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Bruno Melo; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Willian. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoA partida terá transmissão para todo o Brasil através do Premiere. Também é possível acompanhar em tempo real pelo LANCE!, e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

O Timão tem seis desfalques para essa partida, todos entregues ao departamento médico: os laterais Fagner (entorse no tornozelo) e João Pedro (desconforto muscular na coxa direita); os meias Paulinho (ruptura do ligamento do joelho esquerdo), Luan (dores no quadril esquerdo) e Ruan Oliveia (transição física); e o atacante Jô (dores no joelho esquerdo).

A partida é importante pois vale a liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians até o então está na ponta da competição, com nove pontos, mas o Massa Bruta é o terceiro, com oito, e ultrapassará o time do Parque São Jorge, caso vença em casa.

O Timão tem no banco de reservas para essa partida: o goleiro Matheus Donelli; os zagueiros João Victor e Robson Bambu; os laterais Fábio Santos e Lucas Piton; os meias Giuliano, Maycon e Roni; e os atacantes Adson, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes.