Corinthians escalado para enfrentar a Portuguesa/RJ pela Copa do Brasil; saiba onde assistir

O Corinthians está escalado para enfrentar a Portuguesa/RJ, a partir das 21h30 desta quarta-feira (20), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio do Café, em Londrina/PR. A escalação inicial do Timão tem: Ivan; Fagner, Gil, Robert Renan e Bruno Melo; Xavier, Roni e Giuliano; Gustavo Mosquito, Jô e Adson. > GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Corinthians> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão na Copa do BrasilA partida terá transmissão na TV aberta pela Rede Globo, para os Estados de São Paulo, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins, e as cidade Araxá/MG, Ituiutaba/MG, Petrolina/PE, Uberaba/MG e Uberlândia/MG.

Oito jogadores das equipes de base corintiana foram relacionados para essa partida, mas apenas o zagueiro Robert Renan foi escalado como titular.

Jogadores com presença constante no time titular do Corinthians foram preservados e nem viajaram para Londrina.

Os zagueiros João Victor e Raul Gustavo; o lateral-esquerdo Lucas Piton; os meias Maycon, Paulinho, Renato Augusto e Willian; e os atacantes Júnior Moraes e Róger Guedes, ficaram em São Paulo e estão focados nos dois próximos compromissos do Timão, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e Boca Juniors, pela Libertadores.

O goleiro Ivan faz a sua estreia pelo Corinthians. O atleta foi contratado pelo Timão, vindo da Ponte Preta, no início na temporada e terá a sua primeira chance em campo.

O lateral-direito Fagner retorna, após cumprir suspensão na vitória corintiana sobre o Avaí, no último sábado (16).

Recuperado de uma lesão no quadril, Luan foi relacionado, mas ficará apenas no banco de reservas.

Com um quadro gripal, o meia Cantillo não foi relacionado. O lateral-direito João Pedro, com uma lesão na coxa direita, também está fora. O zagueiro Robson segue se recuperando de uma lesão muscular de grau um na coxa direita. O meia Ruan Oliveira está em transição física.

Contra a Lusa carioca, o Corinthians terá os goleiros Cássio e Matheus Donelli; os laterais Rafael Ramos e Fábio Santos; o zagueiro Lucas Belezi; os meias Du Queiroz, Luan e Matheus Araújo; e os atacantes Felipe Augusto, Giovane, Gustavo Mantuan e Wesley.

O lateral-direito Léo Maná foi cortado da delegação por ausência de vaga no banco de reservas, já que 24 atletas foram relacionados, mas só 23 podem ser registrados na partida.