Corinthians entra com ação para impedir transmissão não autorizada de jogo contra o Athletico

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians publicou um comunicado (confira na íntegra no fim da nota) onde afirma ter solicitado uma tutela antecipada nesta sexta-feira (20), a fim de vetar qualquer tipo de transmissão não autorizada da partida entre Athletico-PR e Corinthians, neste domingo (22), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos os times possuem acordo com TV Globo para transmissão em TV aberta, mas o time do Paraná não tem contrato com o mesmo grupo para as exibições das partidas em pay per view, além do Furacão ter uma parceria com a Turner e o Timão com o SporTV para exibição em TV fechada, o que impede que o jogo deste fim de semana seja transmitido neste formato.

Contudo, nos últimos dias o Athletico firmou um acordo com a Jovem Pan, autorizando a empresa a transmitir com imagens o confronto diante do Corinthians, através do YouTube, em um valor de R$ 7,90 para membros do canal.

Por sua vez, o Timão repudia a atitude do seu adversário, embasado na Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, nº 9615/98 que destaca que a captação e exibição de imagens produzidas e reproduzidas por qualquer meio necessita de consenso entre as duas equipes envolvidas no pleito.O Corinthians, no entanto, afirma em nota que não houve contato do Athletico-PR ou de terceiros em relação a transmissão em outras plataformas.

Vale destacar que o Athletico-PR, desde o ano passado, transmite os jogos em que é mandante através de uma plataforma de streaming própria, de forma avulsa, e também chegou a fazer acordos pontuais, como o em questão, com a Jovem Pan, com outras empresas, como a Twitch.

O jogo será transmitido em TV aberta para São Paulo através da Globo, que também comunicou que exibirá o confronto para todo o Brasil (menos Paraná) através do site GE.Globo.

A tutela antecipada, utilizada nesta situação pelo Timão, é um mecanismo jurídico que dá a quem pede um resultado provisório a determinado pedido antes mesmo do julgamento.

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Confira a nota na íntegra:

O Corinthians, no entanto, afirma em nota que não houve contato do Athletico-PR ou de terceiros em relação a transmissão em outras plataformas.

Vale destacar que o Athletico-PR, desde o ano passado, transmite os jogos em que é mandante através de uma plataforma de streaming própria, de forma avulsa, e também chegou a fazer acordos pontuais, como o em questão, com a Jovem Pan, com outras empresas, como a Twitch.

O jogo será transmitido em TV aberta para São Paulo através da Globo, que também comunicou que exibirá o confronto para todo o Brasil (menos Paraná) através do site GE.Globo.