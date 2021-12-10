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futebol

Corinthians encerra segundo turno do Brasileiro sem vencer como visitante

Timão terminou o Campeonato Nacional em quinto lugar na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 08:00

O Corinthians não encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com vitória. No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Timão acabou derrotado para o Juventude e não conseguiu vencer fora de casa no segundo turno da competição. Em nove jogos foram seis derrotas e três empates, com apenas 9% de aproveitamento.O time comandado por Sylvinho empatou os jogos contra Atlético-GO (1x1), Bragantino (2x2) e Internacional (2x2). E perdeu para Sport (1x0), São Paulo (1x0), Atlético-MG (3x0), Flamengo (1x0), Ceará (2x1) e Juventude (1x0). Ou seja, em 27 pontos disputados, o time conquistou apenas três.
- O time mudou no percurso. Nós tivemos um segundo turno com a presença de outros atletas e também mudança de característica de time. De um time onde uma organização defensiva e muito forte deu lugar a um time com mais qualidade técnica. No primeiro turno era o contrário, em casa estávamos com dificuldade de fazer o resultado e fora nós combatíamos bem e tínhamos melhores resultados - afirmou Sylvinho.O comandante explicou que no decorrer da temporada é natural que o time mude suas características, mas que a missão final foi cumprida: o Timão conquistou uma vaga para a fase de grupos da Libertadores.
- O importante é o total, e o total nos permitiu levar uma vaga direta para a Libertadores e em quinto lugar. Isso é um ótimo trabalho - completou.
Crédito: OtécnicoSylvinhodurantetreinodoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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