Corinthians encerra primeira semana de atividades no CT nesta retomada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerrou nesta sexta-feira sua primeira semana de atividades desde a retomada dos trabalhos no CT Joaquim Grava. Os quatro dias de avaliações (mais um para a retirada de materiais) fazem parte da preparação para a volta dos treinamentos de maior intensidade após longo período de inatividade do elenco por conta da pandemia de coronavírus.A comissão técnica alvinegra priorizou, nesta sexta, os trabalhos de readaptação em campo, com exercícios aeróbios e tiros curtos para todo o grupo. Para o preparador físico Fabrício Ramos, esse momento é uma oportunidade única para fazer todos os tipos de avaliação, além deixar os atletas bem condicionados para quando o futebol voltar.

- A gente está tendo uma oportunidade única de fazer todos os tipos de avaliações. Geralmente, nas pré-temporadas, não tem um tempo tão grande disponível. Assim, conseguimos fazer várias avaliações que nos dá informações para ajudar na prevenção de lesões, procurar onde tem desequilíbrio, procurar os pontos fortes e fracos de cada jogador para que, na hora de treinar, a gente tenha um mapa bem detalhado da condição de cada um e conseguir atuar bem pontualmente e deixá-los eles bem condicionados para o restante da temporada - argumentou o profissional corintiano.E MAIS:Após renovar com o Boca, Tevez cogita se aposentar no CorinthiansCorinthians brinca com rival ao relembrar goleada de 2011: 'Atropelo'VÍDEO: Assista aos bastidores da apresentação de Jô no CorinthiansVÍDEO: Jô projeta dupla de ataque ao lado de Boselli no CorinthiansVÍDEO: Há nove anos, Corinthians goleava o São Paulo com show de Liédson no PacaembuEntenda por que o estilo Tiago Nunes pode beneficiar Jô no CorinthiansEstiveram no CT: Boselli, Bruno Méndez, Camacho, Cantillo, Ederson, Everaldo, Fagner, Gabriel, Gil, Guilherme Castellani, Janderson, Jô, Luan, Lucas Piton, Matheus Davó, Michel Macedo, Pedro Henrique, Ramiro, Richard e Sidcley.

Para os 20 atletas à disposição da comissão técnica, o Departamento Médico segue um acompanhamento detalhado e realiza exames para monitorar a situação clínica de cada um, buscando maior prevenção para eventuais sintomas da COVID. Já os oito jogadores que estão infectados com a doença, seguem em suas casas orientados pelos profissionais do clube.

A médica do Timão, Dra. Ana Carolina Côrte, detalhou os procedimentos que estão sendo adotados para o grupo, devido aos cuidados necessários para se monitorar uma doença que ainda gera muitas dúvidas nos profissionais da saúde, especialmente naqueles que tiveram contato com ela e já se recuperaram. Para eles, exames mais específicos foram realizados.

- Essa foi uma semana de avaliações. Na parte médica, para aqueles atletas que apresentaram IgG positivo, foram direcionados para uma avaliação mais específica porque a gente não sabe muito sobre a doença ainda. Sabemos das repercussões da Covid-19 em órgãos específicos como pulmão e coração. Então, os atletas foram para um laboratório parceiro para avaliações cardiopulmonares para entender qual foi o impacto nesses jogadores. Com os resultados dessas avaliações, a gente pode entender que os atletas estão completamente aptos, sem nenhuma alteração clínica, e os exames de imagens estão completamente normais - contou a Dra. Ana Carolina.