Corinthians encerra preparação para pegar o Fortaleza; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta terça-feira, no Vovozão, estádio localizado dentro da sede social do Ceará, o Corinthians encerrou a preparação para a partida desta quarta, às 21h30, na Arena Castelão, diante do Fortaleza, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cássio está confirmado e retorna ao time titular do Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Os atletas realizaram o aquecimento com as orientações do preparador físico Flávio de Oliveira. Na sequência, o técnico Vagner Mancini realizou um trabalho tático com o elenco de olho no duelo diante dos cearenses.

Na parte final do trabalho, os jogadores treinaram bolas paradas ofensivas e defensivas. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.O goleiro Cássio, conforme adiantou em entrevista coletiva virtual no começo desta tarde, treinou e está à disposição de Mancini para o jogo. Já o zagueiro Bruno Méndez, punido pelo STJD com mais um jogo de suspensão pela expulsão diante do Athletico-PR, é desfalque para a partida. Marllon, de volta após estar suspenso por cartão vermelho, será o titular da zaga ao lado de Gil.

Quem retorna também são os meio-campistas Cantillo e Otero, ambos também cumpriram suspensão e estão entre os relacionados para a partida desta quarta-feira. Jemerson, ainda em isolamento por conta da Covid-19, segue como baixa, já Mateus Vital, saiu da quarentena e pode ser opção como titular, mesmo caso de Ramiro, que se recuperou de entorse no tornozelo.

Um provável Corinthians para pegar os donos da casa é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier (Cantillo ou Otero), Ramiro (Roni) e Luan; Jonathan Cafú (Mateus Vital) e Jô. Principal dúvida é no meio-campo.