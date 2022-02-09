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Corinthians encerra preparação para o jogo contra o Mirassol: veja os relacionados e a provável escalação

Apenas Robson Bambu e Bruno Melo não foram relacionados pelo técnico interino do Timão, Fernando Lázaro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 19:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 19:14
Na tarde de quarta-feira (9), no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Mirassol, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O clube também divulgou os relacionados para o duelo de quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Ivan voltou a figurar entre os 24 selecionáveis. O quarto reforço do Timão havia sido relacionado contra o Santos, mas foi cortado de última hora por não reunir condições de jogo. Ele ficou de fora da lista contra o Ituano.
Por outro lado, Robson Bambu e Bruno Melo seguem fora. O zagueiro ainda não foi inscrito pelo Time do Povo, enquanto o lateral ficou de fora das últimas partidas para resolver problemas pessoais. O clube não revelou o motivo do corte do defensor contra o Mirassol.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
O restante do elenco realizou o aquecimento e, em seguida, o técnico interino Fernando Lázaro comandou um trabalho tático de enfrentamento em espaço reduzido.
Depois, Lázaro organizou uma atividade tática para ajustes de posicionamento em diferentes situações de jogo. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Após o treinamento, alguns atletas permaneceram no gramado para praticarem cobranças de falta e pênaltis.
Fábio Santos e Renato Augusto, que não foram ao gramado na sessão de treinos de terça-feira (8) por controle de carga, participaram sem restrições da atividade e foram relacionados.
Com isso, a provável escalação de Fernando Lázaro para o jogo contra o Mirassol é: Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Piton (Fábio Santos); Cantillo, Giuliano (Renato Augusto) e Paulinho; Willian, Jô e Róger Guedes.
VEJA OS RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA O JOGO CONTRA O MIRASSOL
Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, Lucas Piton e João PedroZagueiros: Gil, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Paulinho, Renato Augusto, Roni, William e XavierAtacantes: Gustavo Silva, Jô e Róger Guedes
Crédito: PaulinhoeRenatoAugustodurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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