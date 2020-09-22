Corinthians encerra preparação para enfrentar o Sport; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians finalizou sua preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No Dr. Joaquim Grava, o Alvinegro fez o último treino antes do duelo diante do Sport, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela 12ª rodada da competição. As novidades serão as voltas de Luan e Jô para a lista de relacionados.O técnico Dyego Coelho aproveitou a atividade do dia para fazer os ajustes finais da equipe. Ele preparou um trabalho tático de posicionamento e também treinou bolas paradas ofensivas e defensivas com o elenco. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treino in loco devido aos protocolos de saúde. A informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Para a partida desta quarta-feira, Coelho contará com a volta de algumas peças importantes do elenco: Jô conseguiu efeito suspenso do STJD e está liberado para jogar, Gabriel retorna de suspensão pelo terceiro amarelo, Luan se recuperou de estiramento na coxa direita e Michel Macedo está pronto após pancada no tornozelo direito. Todos estão à disposição do treinador alvinegro.As baixas para o duelo com o Sport serão: Boselli, que ainda está em tratamento por conta de entorse no tornozelo direito e não tem condições de jogo, e Araos, que recebeu o terceiro amarelo contra o Bahia e está suspenso.

Sendo assim, com a manutenção dos jovens no meio, um provável Corinthians para entrar em campo na Ilha do Retiro é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier e Roni; Otero, Mateus Vital (Ramiro) e Everaldo; Jô.

O Timão viaja para Recife ainda na tarde desta terça-feira, em voo fretado. Em nota divulgada em seu site oficial, o clube informou que tanto no desembarque da ida, quanto no desembarque da volta, a delegação sairá pela pista dos respectivos aeroportos. Medida que busca evitar o que ocorreu após a partida diante do Fluminense, no início da última semana, em São Paulo.

Confira o texto publicado pelo Corinthians: