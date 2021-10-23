Corinthians encerra preparação para enfrentar o Internacional; confira provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Corinthians concluiu a preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16h, no Beira-Rio, o Timão visita o Internacional em partida válida pela 28ª rodada da competição nacional. Com mudanças no setor defensivo, o treinador alvinegro usou o trabalho do dia para definir o time que inicia o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho promoveu uma atividade tática de enfrentamento com os jogadores.

Já na parte final, o comandante corintiano comandou outro trabalho tático para fazer os ajustes de posicionamento e movimentação da equipe. Para fechar o treinamento, os atletas praticaram bolas paradas ofensivas e defensivas.Com a suspensão de João Victor pelo terceiro amarelo, Sylvinho deve utilizar Raul Gustavo pelo lado esquerdo da defesa, enquanto Gil, seu parceiro de zaga, será deslocado para o lado direito, onde João costuma atuar. Foi essa a formação treinada pelo técnico nos últimos dias e que deve jogar no Sul.

Outra mudança no setor defensivo em relação ao time que enfrentou o São Paulo será provocada pelo retorno de Fagner, que cumpriu suspensão no clássico e volta para a lateral direita, enquanto Du Queiroz, que o substituiu, será opção no banco de reservas. Cássio e Fábio Santos seguem na equipe.

A maior incógnita da escalação é sobre quem irá ocupar a vaga deixada por Willian, em recuperação de lesão na coxa esquerda. O principal candidato e favorito do torcedor é Gustavo Mosquito, mas Adson, que jogou no Morumbi, e Jô são outros possíveis nomes para estarem entre os 11. Xavier, que seria uma opção para "fechar o meio", pode pintar como surpresa neste domingo.

Um provável Corinthians para enfrentar o Internacional é: Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Gustavo Mosquito (Adson); Róger Guedes.