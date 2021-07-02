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Corinthians encerra preparação para enfrentar o Internacional

Técnico Sylvinho promoveu trabalho tático, além de ter organizado atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe. Timão enfrenta o Colorado neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 19:05

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:05

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Timão está pronto para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde desta sexta-feira, o Timão fez o último treino antes de encarar o Internacional. A partida acontece neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena, pela nona rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
Antes da atividade do dia, o técnico Sylvinho levou os atletas à sala de preleção do CT Joaquim Grava e apresentou vídeos e conceitos do próximo adversário.
No Campo 1, a equipe de preparação física conduziu o aquecimento. Em seguida, no Campo 2, Sylvinho comandou o treinamento tático de olho na partida deste sábado. Durante a atividade, ele orientou o posicionamento e a movimentação dos atletas. Foi o único treino com todo o elenco para o jogo.
Por fim, o treinador corintiano comandou atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênalti, como costuma fazer.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Após o treino desta sexta-feira, o Corinthians se concentra no hotel do próprio CT Joaquim Grava para os momentos que antecedem a partida deste sábado, ás 21h, na Neo Química Arena. Após oito rodadas, o Timão tem dez pontos e ocupa a 10ª posição na tabela de classificação do Brasileirão-2021.

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