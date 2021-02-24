Corinthians encerra preparação para enfrentar o Inter e já viaja para Porto Alegre

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians fez o último treinamento da temporada 2020 nesta quarta-feira (24), véspera do confronto diante do Internacional, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão, às 21h30 desta quinta-feira (25).>> Veja a tabela do Brasileirão e confira os próximos jogos

O técnico Vagner Mancini dividiu o trabalho em dois. No primeiro período, os atletas que estavam a disposição fizeram uma atividade tática específica visando o encontro diante do Colorado. Já a segunda visou o aperfeiçoamento nas bolas paradas, tanto defensiva, quanto ofensiva.

Os jogadores relacionados permaneceram no CT Joaquim Grava, onde almoçaram e nesta tarde embarcam para a capital gaúcha.

O duelo diante do Inter é importantíssimo para o adversário, que é vice-líder do Brasileirão e precisa vencer, além de torcer para um tropeço do Flamengo, que encara o São Paulo, no estádio do Morumbi, para voltar a conquistar o campeonato depois de 41 anos.

Por outro lado, o Corinthians não tem mais grandes pretensões na competição nacional. O empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo (21), enterrou a esperança corintiana de terminar na oitava colocação e, consequentemente, beliscar a última vaga na pré-Libertadores. No entanto, uma vitória contra o Colorado, combinado com um empate ou derrota do Athletico-PR contra o Sport, em Curitiba, pode dar ao Timão o nono lugar, garantido vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.