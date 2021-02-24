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Corinthians encerra preparação para enfrentar o Inter e já viaja para Porto Alegre

Nesta quarta-feira (24), elenco corintiano fez último treinamento válido pela temporada de 2020...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 14:25
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians fez o último treinamento da temporada 2020 nesta quarta-feira (24), véspera do confronto diante do Internacional, em Porto Alegre, pela última rodada do Brasileirão, às 21h30 desta quinta-feira (25).>> Veja a tabela do Brasileirão e confira os próximos jogos
O técnico Vagner Mancini dividiu o trabalho em dois. No primeiro período, os atletas que estavam a disposição fizeram uma atividade tática específica visando o encontro diante do Colorado. Já a segunda visou o aperfeiçoamento nas bolas paradas, tanto defensiva, quanto ofensiva.
Os jogadores relacionados permaneceram no CT Joaquim Grava, onde almoçaram e nesta tarde embarcam para a capital gaúcha.
O duelo diante do Inter é importantíssimo para o adversário, que é vice-líder do Brasileirão e precisa vencer, além de torcer para um tropeço do Flamengo, que encara o São Paulo, no estádio do Morumbi, para voltar a conquistar o campeonato depois de 41 anos.
Por outro lado, o Corinthians não tem mais grandes pretensões na competição nacional. O empate em 0 a 0 com o Vasco, no último domingo (21), enterrou a esperança corintiana de terminar na oitava colocação e, consequentemente, beliscar a última vaga na pré-Libertadores. No entanto, uma vitória contra o Colorado, combinado com um empate ou derrota do Athletico-PR contra o Sport, em Curitiba, pode dar ao Timão o nono lugar, garantido vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil.
Para o time de Parque São Jorge, a temporada 2021 já se inicia no domingo (27), às 18h15, quando ele encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

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