Corinthians encerra preparação para enfrentar o Goiás; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o Timão realizou o último treino preparatório para a partida diante do Goiás, que acontece nesta segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Corinthians seguirá sem repetir escalação no Brasileirão-2020; veja

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento. Depois, o elenco foi ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini fez um trabalho tático com a equipe. Além disso, os atletas treinaram bolas paradas ofensivas e defensivas.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.Após o treinamento, os jogadores voltaram para suas casas e o relacionados para a partida se reapresentarão no fim da tarde, no CT, onde ficarão concentrados até a saída para a Neo Química Arena, nesta segunda-feira.

O meio-campista Cantillo segue em tratamento da lesão no músculo adutor da coxa direita e será desfalque para Mancini diante do Goiás e contra o Botafogo. O atacante Jonathan Cafú é outro que está fora, pois cumpre quarentena por ter testado positivo para Covid-19. Assim como Cantillo, ele só volta a jogar em 2021. Em contrapartida, Jô está novamente à disposição após suspensão.

Um provável Corinthians para enfrentar o Goiás é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Xavier (Camacho); Ramiro, Cazares e Otero; Jô. Não está descartada a possibilidade da entrada de um homem mais ofensivo no meio-campo por conta do estilo de jogo do adversário.