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futebol

Corinthians encerra preparação para enfrentar o Fluminense; confira provável escalação e relacionados

Timão ainda não perdeu fora de casa neste Brasileirão e busca duas vitórias seguidas pela primeira vez na 'Era Sylvinho'...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Na manhã deste sábado (26), o Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.Antes dos atletas irem a campo, o técnico Sylvinho passou alguns vídeos sobre o adversário.
Já no gramado do CT Joaquim Grava, o treinador corintiano promoveu um trabalho tático, com ajustes no posicionamento e nas bolas aéreas ofensivas e defensivas.
Após a atividade, alguns jogadores fizeram um complemento com cruzamento, finalizações e cobranças de pênalti.
O provável Corinthians tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo. Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.
>> Confira a tabela do Brasleirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!
Confira os relacionados para a partida:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Mandaca, Mateus Vital, Ramiro, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe, Gustavo Mosquito e Jô

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