Corinthians encerra preparação para enfrentar o Fluminense; confira provável escalação e relacionados

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Na manhã deste sábado (26), o Corinthians encerrou a sua preparação para enfrentar o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.Antes dos atletas irem a campo, o técnico Sylvinho passou alguns vídeos sobre o adversário.

Já no gramado do CT Joaquim Grava, o treinador corintiano promoveu um trabalho tático, com ajustes no posicionamento e nas bolas aéreas ofensivas e defensivas.

Após a atividade, alguns jogadores fizeram um complemento com cruzamento, finalizações e cobranças de pênalti.

O provável Corinthians tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo. Gabriel e Vitinho (Roni); Gustavo Mosquito, Jô e Mateus Vital.

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