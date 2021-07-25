Corinthians encerra preparação para enfrentar o Cuiabá; confira provável escalação

Crédito: Olavo Guerra/Ag.Corinthians

O Corinthians encerrou neste domingo (25) a sua preparação para encarar o Cuiabá, na segunda-feira (26), na Arena Pantanal, às 20h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os relacionados para a partida viajam para o Mato Grosso na parte da tarde.

>> Baixe o app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA atividade no CT Joaquim Grava aconteceu na parte da manhã, onde o técnico Sylvinho promoveu um atividade tática de enfrentamento esboçando situações possíveis contra o time cuiabano.

Além disso, o treinador fez ajustes em situações de bola parada ofensivas e defensivas.

O lateral-direito Fagner e o meia-atacante Luan também treinaram cobranças de falta com o auxilio dos goleiros Cássio, Guilherme e Matheus Donelli.