Corinthians encerra preparação para duelo contra o Sport; confira provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na véspera do confronto diante do Sport, que será realizado nesta quinta-feira (21), às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians iniciou e encerrou a sua preparação com todo o elenco a disposição para duelo contra o Leão da Ilha.

O técnico Vágner Mancini havia comandado uma atividade com campo reduzido com reservas e não relacionados na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada, no Allianz Parque. Já nesta segunda-feira (20), o treinador corintiano, com todo o elenco disponível, realizou um treino tático, além de bolas paradas, tanto ofensiva, quanto defensivas. Após o treinamento, os jogadores foram liberados para almoçarem com a família, mas retornarão no fim do tarde para se concentrarem até o horário da partida.

Gil e Gabriel serão baixas para o jogo, suspensos, Bruno Méndez e Ramiro são os favoritos para ocuparem as lacunas. Otero, com Covid-19, segue em isolamento. Danilo Avelar, Lucas Piton e Mantuan permanecem no Departamento Médico.