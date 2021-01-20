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Corinthians encerra preparação para duelo contra o Sport; confira provável escalação

Vágner Mancini comandou atividade tática e de bolas paradas na única atividade com todos os jogadores disponíveis...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 13:56

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 13:56

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na véspera do confronto diante do Sport, que será realizado nesta quinta-feira (21), às 21h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians iniciou e encerrou a sua preparação com todo o elenco a disposição para duelo contra o Leão da Ilha.
O técnico Vágner Mancini havia comandado uma atividade com campo reduzido com reservas e não relacionados na derrota por 4 a 0 para o Palmeiras, na segunda-feira (18), em jogo atrasado da 28ª rodada, no Allianz Parque. Já nesta segunda-feira (20), o treinador corintiano, com todo o elenco disponível, realizou um treino tático, além de bolas paradas, tanto ofensiva, quanto defensivas. Após o treinamento, os jogadores foram liberados para almoçarem com a família, mas retornarão no fim do tarde para se concentrarem até o horário da partida.
Gil e Gabriel serão baixas para o jogo, suspensos, Bruno Méndez e Ramiro são os favoritos para ocuparem as lacunas. Otero, com Covid-19, segue em isolamento. Danilo Avelar, Lucas Piton e Mantuan permanecem no Departamento Médico.
A provável escalação do Corinthians para o confronto diante do Sport tem: Cássio; Fágner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Cantillo (Xavier) e Ramiro; Gustavo Silva, Cazares e Mateus Vital (Léo Natel); Jô.

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