Corinthians encerra preparação para as quartas; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, confronto que será decido em jogo único. Se houver empate no tempo normal, haverá pênaltis.Neste último treino antes do mata-mata, o técnico Tiago Nunes comandou um trabalho tático para definir a montagem da equipe, que terá alterações em relação aos últimos jogos, e coordenou movimentações, posicionamento e ações ofensivas. Por conta do protocolo estabelecido para esta retomada, os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco.A principal novidade do time de Tiago Nunes para enfrentar o Red Bull Bragantino será a reestreia de Jô, que substituirá Boselli, fora de combate após passar por cirurgia na face. Liberado para atuar, o centroavante e ídolo corintiano conversou com a Corinthians TV antes do trabalho em campo.

- A vontade e o frio na barriga para estrear são como se fosse o primeiro jogo. Sei controlar mais isso, mas a expectativa e o querer são muito grandes comentou, sobre sua reestreia, que será na equipe titular.

Cantillo, recuperado de Covid-19, já está à disposição da comissão técnica, mas deve ser opção no banco por conta do curto tempo de preparação. Se entrar como titular, tende a ser na vaga de Camacho, já que Gabriel parece garantido no setor. Outra dúvida é Everaldo, que sentiu dores no joelho e pode ser desfalque. Em seu lugar, a tendência é a entrada de Janderson ou Mateus Vital.

Um provável Timão para esta quinta-feira é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Camacho (Cantillo); Ramiro, Luan e Janderson (Everaldo ou Mateus Vital); Jô.