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Corinthians encerra preparação e divulga relacionados para enfrentar o Bragantino

Destaque do sub-20, Felipe Augusto foi convocado no lugar de Jô, que sentiu dores no joelho ...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 20:01
O Corinthians encerrou na tarde deste sábado (7) a sua preparação para encarar o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO técnico Vítor Pereira comandou uma atividade de posse de bola em espaço reduzido.
No fim, alguns jogadores ainda ficaram em campo para trabalhos complementares de finalização e cabeceios defensivos.
A principal novidade entre os relacionados foi o atacante Felipe Augusto, do time sub-20, que apareceu na lista no lugar de Jô, que sentiu dores no joelho na véspera do confronto diante do Massa Bruta.
Fagner, Joao Pedro, Luan e Ruan Oliveira são outros atletas que desfalcam o Timão neste fim de semana.
Confira a lista de relacionados completa:
Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael RamosZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e RobsonMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni e WillianAtacantes: Adson, Felipe, Gustavo Mantuan, Gustavo Mosquito, Júnior Moraes e Róger Guedes
Crédito: CorinthiansjogamanutençãodaliderançadoBrasileirãocontraoBraga(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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