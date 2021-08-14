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futebol

Corinthians encerra a preparação para pegar o Ceará pelo Brasileirão

Depois de uma semana de treinos, Timão finalizou o período de treinamentos na manhã deste sábado. O trabalho teve cobranças de bolas paradas ofensivas e defensivas...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 14:11
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians encerrou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para encarar o Ceará, em jogo que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho levou o elenco ao Campo 2 para um trabalho tático de enfrentamento. O treinador corintiano também promoveu outra atividade tática para ajuste de posicionamento e movimentações em diferentes situações de jogo e finalizou o dia com repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.
Alguns atletas praticaram cobranças de falta e fizeram outros complementos com a comissão técnica. A atividade encerrou a semana de preparação, que incluiu treino na Neo Química Arena, palco do duelo deste domingo.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Após o treino, a delegação corintiana se concentrou no Hotel Gildásio Miranda, dentro do CT, onde ficará até a saída para Itaquera. Atualmente, o Timão ocupa a 12ª colocação na tabela, com 18 pontos, dez atrás da zona de Libertadores.

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