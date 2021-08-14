Corinthians encerra a preparação para pegar o Ceará pelo Brasileirão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians encerrou a preparação para mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino preparatório para encarar o Ceará, em jogo que acontece neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho levou o elenco ao Campo 2 para um trabalho tático de enfrentamento. O treinador corintiano também promoveu outra atividade tática para ajuste de posicionamento e movimentações em diferentes situações de jogo e finalizou o dia com repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Alguns atletas praticaram cobranças de falta e fizeram outros complementos com a comissão técnica. A atividade encerrou a semana de preparação, que incluiu treino na Neo Química Arena, palco do duelo deste domingo.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.