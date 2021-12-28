Corinthians encaminha saída de André Luis ao Cuiabá por empréstimo

O Corinthians está perto de acertar o empréstimo do atacante André Luís ao Cuiabá, até dezembro de 2022, mesmo período em que se encerra o vínculo do atleta com o clube do Parque São Jorge. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo LANCE!.

A ideia é usar uma estratégia semelhante a que o Timão usou ao liberar o goleiro Walter ao Dourado no início desta temporada, mesmo sabendo que o contrato do jogador com o Alvinegro se encerraria no fim deste ano. Sabendo que o acordo não seria renovado, coube então o acordo de empréstimo.

No caso de André existia até o intuito de uma rescisão amigável de contrato, mas, por fim, a estratégia escolhida foi a cessão do atleta ao Cuiabá até o fim da próxima temporada, cabendo ao clube do Mato Grosso acertar diretamente com o estafe do atleta uma possível extensão do vínculo futuramente, assim como fez com Walter, que assinou por dois anos com a equipe do Centro-Oeste brasileiro.

O Corinthians detém 50% dos direitos de André Luís, o restante pertence ao time paranaense do Cianorte.

Na última temporada o atacante atuou pelo Atlético-GO, por empréstimo, tendo feito 46 partidas, marcado dois gols e dado quatro assistências.