Corinthians encaminha empréstimo de Thiaguinho para o Santo André

Seguindo o intuito de aliviar a folha salarial, o Corinthians encaminhou o empréstimo de mais um atleta que não faz parte dos planos para o time principal em 2022, o volante Thiaguinho, que deve disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André. O meia tem contrato com o Timão até dezembro, mas o acordo com o Ramalhão deve contemplar inicialmente apenas a disputa do Estadual.

A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo" e confirmada pelo LANCE!.

Destaque do Nacional, entre 2017 e 2018, após também ter jogado pelo Juventus da Mooca, Thiaguinho chamou a atenção do Corinthians, que acertou o empréstimo do atleta, que teve algumas oportunidades em sua primeira temporada pelo clube do Parque São Jorge.

Sob o comando do então treinador Jair Ventura, foram nove jogos no fim de 2018, o que fez com que o Time do Povo contratasse o atleta em definitivo. Porém, Thiaguinho não repetiu a sequência de atuações nas temporadas seguintes e passou a acumular empréstimos. Cedido pelo Corinthians, o jogador passou por Oeste, Botafogo, CRB e Inter de Limeira, onde disputou o Paulistão no ano passado.

No segundo semestre de 2021, o atleta integrou o elenco sub-23 do Timão.