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futebol

Corinthians encaminha empréstimo de Thiaguinho para o Santo André

Meia que foi contratado após se destacar no Nacional-SP nunca se firmou no Timão e pode chegar ao seu quinto empréstimo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 18:25

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:25

Seguindo o intuito de aliviar a folha salarial, o Corinthians encaminhou o empréstimo de mais um atleta que não faz parte dos planos para o time principal em 2022, o volante Thiaguinho, que deve disputar o Campeonato Paulista pelo Santo André. O meia tem contrato com o Timão até dezembro, mas o acordo com o Ramalhão deve contemplar inicialmente apenas a disputa do Estadual.
A informação foi inicialmente publicada pelo "GE.Globo" e confirmada pelo LANCE!.
Destaque do Nacional, entre 2017 e 2018, após também ter jogado pelo Juventus da Mooca, Thiaguinho chamou a atenção do Corinthians, que acertou o empréstimo do atleta, que teve algumas oportunidades em sua primeira temporada pelo clube do Parque São Jorge.
Sob o comando do então treinador Jair Ventura, foram nove jogos no fim de 2018, o que fez com que o Time do Povo contratasse o atleta em definitivo. Porém, Thiaguinho não repetiu a sequência de atuações nas temporadas seguintes e passou a acumular empréstimos. Cedido pelo Corinthians, o jogador passou por Oeste, Botafogo, CRB e Inter de Limeira, onde disputou o Paulistão no ano passado.
No segundo semestre de 2021, o atleta integrou o elenco sub-23 do Timão.
Crédito: ThiaguinhoainanãomarcougolscomacamisadoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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