Corinthians encaminha empréstimo de Rodrigo Varanda ao São Bernardo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está perto de definir o futuro do jovem Rodrigo Varanda. Nos últimos dias, o clube encaminhou o empréstimo do jogador ao São Bernardo ate o final da disputa do Paulistão de 2022. Ainda não houve a oficialização do acerto pelas partes envolvidas, o que deve ocorrer nos próximos dias. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou o LANCE!, mesmo com propostas mais vantajosas de times do Brasil e ate do exterior, o Timão optou por negociá-lo para um destino em que ele ficasse "pero" e que pudesse ter rodagem para ganhar mais minutos e se desenvolver melhor como jogador. Dessa forma, ainda aos 18 anos, ele poderia despertar propostas com valores superiores e em condições melhores.

O Alvinegro confia no potencial de Varanda e acredita que com uma sequência ele pode se tornar não apenas um jogador para venda, mas principalmente um reforço para o elenco profissional nas próximas temporadas.No último mês, o Corinthians esteva muito perto de concretizar a venda de Rodrigo Varanda ao Red Bull Bragantino, mas o negócio acabou não saindo. Ele seria negociado por cerca de R$ 13 milhões, valor referente a 70% dos direitos, o restante ficaria com o Corinthians (20%) e com o próprio jogador (10%).

Varanda não tem treinado com o restante do elenco em campo e seu trabalho tem sido restrito à parte interna do CT Joaquim Grava. Ele já havia feito, inclusive, exames médicos no Massa Bruta, no entanto os clubes acabaram não finalizando o acordo, provocando seu retorno ao Parque São Jorge.

Cria da base corintiana, o camisa 30 foi promovido ao elenco profissional no início desta temporada e se destacou ao marcar o segundo gol do Timão no empate em 2 a 2 com o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão. Contudo, o tento foi o único do atleta com a camisa alvinegra em dez jogos disputados.