Corinthians encaminha contratação de João Pedro, ex-lateral do Palmeiras

Crédito: Divulgação/Porto

O Corinthians está próximo de anunciar mais um reforço para o elenco: trata-se do lateral-direito João Pedro, formado nas categorias de base do Palmeiras e que pertence ao Porto. A negociação, pelo empréstimo de um ano, está bem encaminhada e depende dos exames médicos para ser concretizada. A informação foi dada pelo Yahoo Esportes e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Aos 24 anos, o lateral estava atuando emprestado ao Bahia até o meio deste ano, mas retornou a Portugal, onde não teria espaço no elenco de seu clube. Assim, acabou recebendo a oportunidade de jogar no Timão para ser o reserva imediato de Fagner, posição carente desde a saída de Michel Macedo.

Para anunciar oficialmente o lateral, o Corinthians aguarda a conclusão dos exames médicos, mas as tratativas estão praticamente fechadas e se nada anormal acontecer no caminho, ele será o novo reforço alvinegro para 2021.

Além de Palmeiras, Porto e Bahia, João Pedro já defendeu a Chapecoense e Seleções de base do Brasil. Seu vínculo em Portugal vai até junho de 2023.