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futebol

Corinthians encaminha contratação de João Pedro, ex-lateral do Palmeiras

Jogador pertence ao Porto, de Portugal, e será emprestado ao Timão por um ano. Lateral-direito foi revelado na base do rival e chega para ser reserva imediato de Fagner...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 11:21

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 11:21

Crédito: Divulgação/Porto
O Corinthians está próximo de anunciar mais um reforço para o elenco: trata-se do lateral-direito João Pedro, formado nas categorias de base do Palmeiras e que pertence ao Porto. A negociação, pelo empréstimo de um ano, está bem encaminhada e depende dos exames médicos para ser concretizada. A informação foi dada pelo Yahoo Esportes e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Aos 24 anos, o lateral estava atuando emprestado ao Bahia até o meio deste ano, mas retornou a Portugal, onde não teria espaço no elenco de seu clube. Assim, acabou recebendo a oportunidade de jogar no Timão para ser o reserva imediato de Fagner, posição carente desde a saída de Michel Macedo.
Para anunciar oficialmente o lateral, o Corinthians aguarda a conclusão dos exames médicos, mas as tratativas estão praticamente fechadas e se nada anormal acontecer no caminho, ele será o novo reforço alvinegro para 2021.
Além de Palmeiras, Porto e Bahia, João Pedro já defendeu a Chapecoense e Seleções de base do Brasil. Seu vínculo em Portugal vai até junho de 2023.
Vale destacar que o Timão reintegrou o lateral-direito Matheus Alexandre, que estava na Inter de Limeira, mas ele não conseguiu uma chance para atuar até aqui. No último jogo, quando Fagner saiu machucado contra o Athletico-PR, o meio-campista Du Queiroz foi quem atuou improvisado na posição.

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