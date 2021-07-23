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Corinthians encaminha a saída de dois atacantes; entenda os casos

Rodrigo Varanda e Matheus Davó devem ter novo destino em breve, um pode sair em definitivo para um time de Série A, o outro será emprestado para um clube estrangeiro...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 13:42

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 13:42

Crédito: Montagem/Ag. Corinthians
O Corinthians está passando por um processo de reformulação do elenco, com chegadas e saídas. Dois jogadores de ataque estão prestes a ter um novo destino: Rodrigo Varanda e Matheus Davó, que atualmente está emprestado ao Guarani, na disputa da Série B. A informação do GE foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A situação de Varanda, que pertence ao elenco é em relação ao interesse do Red Bull Bragantino, que deve ser o destino do jovem atacante de 18 anos. Com vínculo até o fim de janeiro de 2022, ele pode em breve assinar um pré-contrato com outro clube, por isso a intenção do Timão é prorrogar esse vínculo para não sair do Parque São Jorge sem contrapartida financeira.
Segundo apurou o LANCE!, a ida para o Bragantino é iminente e depende somente desse acero por um contrato em que o Alvinegro receba um dinheiro pela venda da revelação da base, que não entra em campo desde o fim de abril. Após um bom inicio de temporada com Vagner Mancini, ele perdeu espaço e acabou não recebendo mais chances, sendo raramente relacionado no banco.
Já o caso de Davó é diferente, uma vez que o jogador está emprestado ao Guarani e deve ser repassado pelo Corinthians ao Philadelphia Union, que disputa a Major League Soccer (MLS), principal divisão de futebol dos Estados Unidos. O novo empréstimo é válido até o fim deste ano e terá uma compensação financeira ao Alvinegro, assim como valor fixado de compra.
O atacante ainda defende o Guarani neste sábado, contra o Vasco, pela Série B e em seguida acerta os detalhes finais para se juntar ao clube norte-americano. Pelo Bugre, Davó marcou três gols em 21 jogos somando Paulista e Brasileiro. No Corinthians, ele disputou sete partidas e anotou dois tentos em 2020.

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