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futebol

Corinthians empresta o defensor Danilo Avelar ao América-MG

Avelar ficará cedido ao Coelho até o final da temporada, quando seu vínculo com o Timão acaba...
LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2022 às 17:39

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 17:39

Danilo Avelar está de saída do Corinthians. Na tarde desta terça-feira (12), o América-MG anunciou a chegada por empréstimo do defensor que estava fora dos planos do Timão. Ele ficará no clube mineiro até o dezembro de 2022, quando seu contrato com o alvinegro paulista acaba.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
O zagueiro, que também atua como lateral-esquerdo, não entra em campo pelo Timão desde 7 de outubro de 2020. Isso porque em junho daquele ano, o jogador, que se recuperava de uma lesão, foi autor de uma injuria racial enquanto participava de um jogo online.
Antes de acertar com o América-MG, Avelar entrou em pauta no Ceará e Cruzeiro, mas a negociação com ambos clubes não teve seguimento.
> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
O Timão chegou a estudar demitir Danilo Avelar por justa causa, mas não conseguiu mecanismos jurídicos para isso, e, então, afastou o jogador. Até o ano passado, o defensor treinava separado do restante do elenco, mas foi reintegrado no começo do ano. Ele não foi relacionado para nenhuma partida do Corinthians em 2022.
O time do Parque São Jorge precisa quitar a última parcela da compra do atleta ao Torino. O valor original da parcela era 750 mil euros (R$ 4,7 milhões na cotação atual), mas com os juros ultrapassam R$ 5 milhões.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Avelar chegou ao Parque São Jorge no segundo semestre de 2018, inicialmente por empréstimo pelo Torino. No ano seguinte o Corinthians firmou o negócio em definitivo por 1,5 milhão de euros divididos em duas parcelas. A primeira foi paga com atraso, no início de 2021.
Revelado pelo Rio Claro, o jogador atuou no futebol europeu por quase dez anos, vestindo as camisas do Karpaty (UCR), Schalke 04 (ALE), Cagliari (ITA), Torino (ITA) e Amians (FRA).
Criticado no seu início pelo Timão, pois gerava desconfiança, o zagueiro/lateral foi aos poucos ganhando o carinho da torcida, principalmente com gols em clássicos e jogos decisivos. Um deles foi o primeiro da decisão do Campeonato Paulista, de 2019, com triunfo corintiano por 2 a 1 contra o São Paulo, na Neo Química Arena.
Contudo, a relação foi se desgastando e chegou ao seu pior momento em outubro de 2020, quando o caso de racismo injuria racial veio a tona. Com a camisa corintiana, Danilo Avelar tem 101 partidas disputadas e 11 gols marcados.
Crédito: AvelarvaidefenderoCoelho(Foto:Divulgação/América-MG

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