Corinthians empresta jovem zagueiro João Victor para o Atlético-GO

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O Corinthians definiu nos últimos dias o destino de um jovem de seu elenco para o restante da temporada. Trata-se do zagueiro João Victor, que será emprestado para o Atlético-GO até o final da temporada, com opção de prorrogação de contrato até o término do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada primeiramente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.

Aos 21 anos, o jovem disputou o Paulistão-2020 pela Inter de Limeira​ e já se despediu do clube na última semana. Ao todo, foram nove jogos como titular, tendo ficado fora apenas de um deles, justamente no confronto com o Corinthians, durante a campanha do time do interior antes da paralisação da competição por conta da pandemia de coronavírus.

- Hoje se encerra mais um ciclo do qual muito me orgulho na minha trajetória. Me despeço deste clube sensacional que é a Inter de Limeira, instituição que me abriu as portas, me abraçou e me deu a oportunidade de fazer o que mais amo. Sou muito grato por todo o apoio e suporte que me deram durante o Paulistão. Jamais me esquecerei destes meses curtos, mas muito intensos. Estarei pra sempre na torcida! - disse o jogador em seu Instagram.