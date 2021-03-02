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futebol

Corinthians empresta Éderson ao Fortaleza até o fim da temporada

Meia tem contrato com o Timão até 2025 e defenderá o Leão do Pici até dezembro...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 23:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mar 2021 às 23:05
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O meia Éderson foi emprestado pelo Corinthians ao Fortaleza até o fim de 2021.
O jogador estava fora dos planos do Timão para essa temporada, tinha conversas avançadas com o América-MG, mas o Leão do Pici atravessou o negócio e foi confirmado pelo clube cearense através das redes sociais. >> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogos
O meia de 21 anos chegou ao Timão a custo zero, vindo do Cruzeiro, há um ano, em fevereiro de 2020, teve um início avassalador, com três gols em três partidas na reta final do Campeonato Paulista, um deles que colocou o Corinthians na decisão. No total, foram 25 jogos, 14 como titular.
O contrato de Éderson com o time de Parque São Jorge vai até janeiro de 2025.

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