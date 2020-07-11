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futebol

Corinthians empresta artilheiro da Copinha de 2017 para o Atibaia

Carlinhos, que estava emprestado ao Marcílio Dias-SC, vai jogar o restante Paulistão da Série A2 pelo Atibaia. Contrato com o Timão vai até dezembro e não deve ser renovado...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 12:00

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 12:00

Crédito: Divulgação/Atibaia
O Atibaia anunciou na última quinta-feira a contratação, por empréstimo, do atacante Carlinhos, que pertence ao Corinthians. O jogador, que foi artilheiro da Copinha de 2017, estava no Marcílio Dias-SC, mas seu contrato não foi prorrogado e retornou ao seu clube de origem para definir o futuro.Fora dos planos do técnico Tiago Nunes, o centroavante de 23 anos estava sob os cuidados da equipe sub-23 do Timão até que um novo destino fosse definido para a sua carreira. Agora, emprestado ao Atibaia, para a disputa do restante do Paulistão da Série A2, ele já treina com o time do interior do estado.
Carlinhos, que foi campeão e artilheiro da Copinha de 2017 com 11 gols em oito jogos pelo Corinthians, tem contrato com o clube somente até dezembro deste ano, mas é improvável que ocorra uma extensão do vínculo.

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