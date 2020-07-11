Corinthians empresta artilheiro da Copinha de 2017 para o Atibaia

O Atibaia anunciou na última quinta-feira a contratação, por empréstimo, do atacante Carlinhos, que pertence ao Corinthians. O jogador, que foi artilheiro da Copinha de 2017, estava no Marcílio Dias-SC, mas seu contrato não foi prorrogado e retornou ao seu clube de origem para definir o futuro.Fora dos planos do técnico Tiago Nunes, o centroavante de 23 anos estava sob os cuidados da equipe sub-23 do Timão até que um novo destino fosse definido para a sua carreira. Agora, emprestado ao Atibaia, para a disputa do restante do Paulistão da Série A2, ele já treina com o time do interior do estado.