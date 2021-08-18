Corinthians empata com o Juventus no Campeonato Paulista sub-20

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Após vencer a Portuguesa como visitante e empatar com o Nacional em casa, a equipe sub-20 do Corinthians, na tarde desta quarta-feira, visitou o Juventus no Estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como Rua Javari, e empatou em 0 a 0. As duas equipes estão no grupo 6 do Campeonato Paulista da categoria.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década

Os meninos do Timão iniciaram a partida em busca do ataque. A primeira chegada boa foi logo com um minuto de jogo, quando Arthur Sousa puxou contra-ataque e cruzou com perigo na área, mas zaga adversária afastou.

Em seguida, os lances foram baseados em tentativas alvinegras em jogadas aéreas. O placar por muito pouco não foi inaugurado aos 14 minutos, com Matheus Araújo, que finalizou para fora e depois com Giovane, já no fim do primeiro, ao tentar tirar do goleiro adversário, mas sem acertar o alvo.

A etapa complementar se manteve de forma semelhante ao primeiro tempo, com o Alvinegro dominando as ações ofensivas da partida. Até os dez minutos do primeiro tempo, o Corinthians já acumulava dez escanteios a favor.

Nos minutos seguintes se manteve um ataque contra defesa, com o Timão controlando os ataques do confronto, mas o sistema defensivo do Juventus conseguiu segurar. Aos 30 minutos o técnico Diogo Siston já havia realizado todas as alterações, porém elas não surtiram efeito até o apito final, e nenhuma das equipes conseguiu inaugurar o marcador. 0 a 0 na Rua Javari.