Corinthians empata com o Ceará na estreia da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes

Na tarde desta sexta-feira, o time sub-23 do Corinthians fez sua estreia na segunda fase do Brasileirão de Aspirantes, com um empate em 2 a 2 com o Ceará, na Fazendinha. O Timão saiu na frente com gol de pênalti de Matheus Matias. Na segunda etapa, a equipe cearense conseguiu a virada, mas já no fim da partida, John Kleber empatou para a equipe do Parque São Jorge.
O primeiro tempo começou com os cearenses pressionando, e os corintianos só conseguiram finalizar com mais de dez minutos de partida. A partir dali os mandantes foram melhorando e criando chances de gol, principalmente com Hugo Medeiros e com Rafael Bilu, mas o tento foi sair depois dos 30 minutos.
Hugo fez uma grande jogada e encontrou Luan Vitor entrando na área. O lateral-esquerdo chutou rasteiro e a bola foi para fora. No entanto, o camisa 6 sofreu um pênalti. Na cobrança, Matheus Matias abriu o placar para o Timão. Antes do término da primeira etapa, o Corinthians criou pelo menos quatro chances de ampliar o marcador, duas delas com Matheus Matias, que poderia ter ido para o intervalo como o artilheiro do jogo, mas o placar ficou em 1 a 0.
Na volta do vestiário, o segundo tempo começou com muito estudo e briga pela posse da bola. O lance de maior perigo aconteceu aos 11 minutos, após jogada pela esquerda, quando o camisa 10 do Ceará, Marquinhos, empatou a partida. Dali em diante, os visitantes, passaram a buscar a virada.
Aos 20 minutos, melhores na partida, os cearenses conseguiram virar o placar. Novamente pela esquerda, Marquinhos encontrou Cristiano na área, que marcou o segundo gol do Vozão. O Timão tentou esboçar uma reação logo em seguida, mas Matheus Matias acabou parando no goleiro adversário.
Enquanto o técnico Danilo fazia alterações para alcançar o empate, a equipe amadurecia as chances de gol. Até que, após quatro cobranças de escanteio seguidas, o Corinthians conseguiu empatar aos 45 minutos. Reifit cruzou, Gabriel Araújo desviou, a bola bateu no travessão e, no rebote, a bola sobrou para John Kleber, que mandou para o gol para deixar o 2 a 2 no placar.
O Corinthians entra novamente em campo na próxima quinta-feira, às 15h, fora de casa, contra o Figueirense. A partida é válida pela segunda rodada da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes, e será no Orlando Scarpelli.