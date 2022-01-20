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Corinthians é ultrapassado por rival em estudo com os clubes mais valiosos do Brasil; veja o top 10

Em comparação com 2020, o Timão perdeu o segundo lugar para o Palmeiras no ranking da Sports Value...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 11:42

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 11:42

A consultoria Sports Value divulgou na quarta-feira (19) um estudo que aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2021. O Corinthians, que antes ocupava o 2º lugar, foi ultrapassado pelo Palmeiras, e agora está em terceiro lugar no ranking, sendo avaliado em R$ 2,278 bilhões.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos
O cálculo da Sports Value considera uma série de itens, como o patrimônio do clube (dinheiro em caixa, estádio e Centro de Treinamento), o valor da marca (potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas), e o valor dos jogadores e elenco, consultados através do site Transfermarkt.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
O Corinthians não teve variação de valor de 2020 para 2021, mas o Palmeiras cresceu 7%, saltando de R$ 2,194 bilhões para R$ 2,349 bilhões. Dessa forma, a equipe do Allianz Parque ultrapassou o time do Parque São Jorge.
O líder do ranking é o Flamengo, avaliado em R$ 2,692 bilhões. A diferença do Rubro-Negro para o Timão é de cerca de R$ 414 milhões.
Veja o top 10 dos clubes mais valiosos segundo a Sports Value
1 - Flamengo - R$ 2,692 bilhões
2 - Palmeiras - R$ 2,349 bilhões
3 - Corinthians - R$ 2,278 bilhões
4 - Atlético-MG - R$ 1,966 bilhão
5 - Athletico-PR - R$ 1,785 bilhão
6 - Internacional - R$ 1,718 bilhão
7 - São Paulo - R$ 1,716 bilhão
8 - Grêmio - R$ 1,5 bilhão
9 - Fluminense - R$ 1,088 bilhão
10 - Santos - R$ 967 milhões
Crédito: RógerGuedescelebrandogoldiantedoPalmeiras(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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