Corinthians é ultrapassado por rival em estudo com os clubes mais valiosos do Brasil; veja o top 10

A consultoria Sports Value divulgou na quarta-feira (19) um estudo que aponta os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro em 2021. O Corinthians, que antes ocupava o 2º lugar, foi ultrapassado pelo Palmeiras, e agora está em terceiro lugar no ranking, sendo avaliado em R$ 2,278 bilhões.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos

O cálculo da Sports Value considera uma série de itens, como o patrimônio do clube (dinheiro em caixa, estádio e Centro de Treinamento), o valor da marca (potencial de mercado, tamanho de torcida e receitas), e o valor dos jogadores e elenco, consultados através do site Transfermarkt.

> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022

O Corinthians não teve variação de valor de 2020 para 2021, mas o Palmeiras cresceu 7%, saltando de R$ 2,194 bilhões para R$ 2,349 bilhões. Dessa forma, a equipe do Allianz Parque ultrapassou o time do Parque São Jorge.

O líder do ranking é o Flamengo, avaliado em R$ 2,692 bilhões. A diferença do Rubro-Negro para o Timão é de cerca de R$ 414 milhões.

Veja o top 10 dos clubes mais valiosos segundo a Sports Value

1 - Flamengo - R$ 2,692 bilhões

2 - Palmeiras - R$ 2,349 bilhões

3 - Corinthians - R$ 2,278 bilhões

4 - Atlético-MG - R$ 1,966 bilhão

5 - Athletico-PR - R$ 1,785 bilhão

6 - Internacional - R$ 1,718 bilhão

7 - São Paulo - R$ 1,716 bilhão

8 - Grêmio - R$ 1,5 bilhão

9 - Fluminense - R$ 1,088 bilhão

10 - Santos - R$ 967 milhões