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futebol

Corinthians e Sylvinho acertam detalhes e treinador fica perto de ser anunciado

As partes entraram em acordo na tarde deste domingo, com contrato até o fim de 2022. o técnico, que está em Portugal, trará como auxiliar o também ex-jogador Doriva...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

23 mai 2021 às 16:50
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
A espera por um novo técnico do Corinthians está próxima de terminar. Na tarde deste domingo, a diretoria corintiana acertou os últimos detalhes da contratação de Sylvinho, que assinará vinculo com o clube até o fim de 2022. O anúncio oficial do negócio deve ser feito ainda neste domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
GALERIA> Quem será o próximo? Relembre os técnicos do Corinthians neste século
Sylvinho, que está em Portugal, é esperado no CT Joaquim Grava já nesta segunda-feira para iniciar o trabalho. Junto com ele virá o ex-jogador Doriva, que será o auxiliar técnico durante sua passagem pelo Timão.
O treinador acabou sendo o plano C do Corinthians, que já havia recebido recusas de Renato Gaúcho e de Diego Aguirre. Mesmo assim, o nome de Sylvinho sempre foi bem avaliado internamente, especialmente por essa gestão, encabeçada por Duilio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Alessandro, que já trabalharam com o profissional no clube.
Sem clube desde outubro de 2019, em sua primeira e única experiência como treinador, no Lyon, Sylvinho vai encontrar Fernando Lázaro, que foi seu auxiliar no clube francês. O companheiro chefia o setor de análise de desempenho do Timão e foi um dos fatores que pesaram na escolha do novo técnico.
Vale lembrar que o ex-jogador já trabalhou como auxiliar no clube entre 2013 e 2014, antes de partir para a Itália para assumir função parecida na Inter de Milão. De lá ele foi chamado por Tite para a comissão técnica da Seleção.
A pressa para fechar o negócio ainda neste domingo, quando também está previsto o anúncio oficial, tem a ver com o início do Campeonato Brasileiro, no dia 30, quando o Corinthians enfrenta o Atlético-GO, na Neo Química Arena. Antes disso, o Timão ainda pega o River Plate-PAR, pela Sul-Americana.

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