Corinthians e Sport se reencontram após cinco meses; relembre o que mudou no Timão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Sport, adversário que já enfrentou e venceu neste ano, na Neo Química Arena, mas pelo Brasileirão da temporada passada. Agora, pela edição 2021 do campeonato, o Alvinegro busca sua primeira vitória em casa e vê um time modificado em relação a aquele em que venceu os pernambucanos por 3 a 0.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Naquela oportunidade, o Timão havia acabado de ser atropelado por 4 a 0 pelo rival Palmeiras, no Allianz Parque, e foi para a Arena pressionado a fazer um resultado positivo, ainda sob o comando de Vagner Mancini, que antes de tomar uma goleada dos palmeirenses, vinha de uma boa sequência de vitórias.

O treinador da época escalou o Corinthians com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Ramiro e Camacho; Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Jô. Além deles, entraram durante a partida: Léo Natel, Cantillo, Marllon, Everaldo e Xavier. O duelo terminou 3 a 0 para o Timão com gols de Mosquito, Vital e Jô, garantindo um pouco de tranquilidade.Como foi possível notar, as coisas mudaram no time titular. Gil e Gabriel, que são absolutos na titularidade, estavam suspensos naquele dia e não jogaram. Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gustavo Mosquito e Mateus Vital seguem no 11 inicial. Enquanto Jemerson (reserva e perto de sair), Ramiro (sai em breve) e Jô não tem vaga garantida, e Camacho e Cazares já deixaram o clube.

Em relação aos que saíram do banco de reservas, Léo Natel está machucado, Cantillo hoje é homem de confiança, Marllon e Everaldo deram adeus ao clube, e Xavier permanece como reserva, recebendo poucas oportunidades. Sem contar o comando do time, que era de Vagner Mancini até o início de maio e passou a ser de Sylvinho, depois da demissão de seu antecessor.

Dos 16 jogadores que entraram em campo naquele dia, quatro já não estão mais no clube. Dos titulares, apenas cinco permanecem como absolutos até aqui. Entre os reservas, somente um virou titular. Gabriel e Gil, como dito acima, seguem titulares, porém ficaram fora por suspensão naquele dia.