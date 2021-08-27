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Corinthians e Roger Guedes se acertam e anúncio depende da assinatura do contrato

Reunião na noite desta quinta-feira definiu as últimas pendências entre as partes, que já deram o "OK" para seus braços jurídicos confeccionarem os termos do contrato...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 00:14

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 00:14
Crédito: Divulgação
Falta pouco Fiel! Na noite desta quinta-feira, o Corinthians e os representantes de Roger Guedes definiram os termos finais da negociação e acertaram o que faltava para o atacante ser o novo reforço do Timão. Resta agora os advogados de ambas as partes colocarem o acordo no papel para que as assinaturas sejam feitas e, assim, o anúncio seja feito, possivelmente, nesta sexta-feira. A informação foi dada em primeira mão pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Os envolvidos nas tratativas já haviam se encontrado na última quarta-feira em duas oportunidades e deixariam alinhado o que estava apalavrado há pouco mais de um mês, mas ainda restavam alguns detalhes a serem negociados, como os percentuais dos direitos de Roger, que rescindiu contrato com o Shandong Luneng e poderiam "vender" seu futebol para qualquer outro clube.
A assinatura do vinculo ainda não ocorreu, uma vez que o negocio está em fase de confecção dos contratos. Os advogados de Roger e do Timão receberam sinal positivo para colocarem os termos no papel. Sendo assim, a oficialização deve acontecer nos próximos dias, se não nas próximas horas.
Embora as partes não cravem o acordo fechado, ambas falam em negociação encaminhada, sendo o desfecho uma questão de tempo. O tempo de contrato, segundo o GE, é de cinco temporadas. Espera-se que o anúncio da contratação seja feito nesta sexta, mas não há informação sobre a data de apresentação.

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