Corinthians e Roger Guedes se acertam e anúncio depende da assinatura do contrato

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Falta pouco Fiel! Na noite desta quinta-feira, o Corinthians e os representantes de Roger Guedes definiram os termos finais da negociação e acertaram o que faltava para o atacante ser o novo reforço do Timão. Resta agora os advogados de ambas as partes colocarem o acordo no papel para que as assinaturas sejam feitas e, assim, o anúncio seja feito, possivelmente, nesta sexta-feira. A informação foi dada em primeira mão pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os envolvidos nas tratativas já haviam se encontrado na última quarta-feira em duas oportunidades e deixariam alinhado o que estava apalavrado há pouco mais de um mês, mas ainda restavam alguns detalhes a serem negociados, como os percentuais dos direitos de Roger, que rescindiu contrato com o Shandong Luneng e poderiam "vender" seu futebol para qualquer outro clube.

A assinatura do vinculo ainda não ocorreu, uma vez que o negocio está em fase de confecção dos contratos. Os advogados de Roger e do Timão receberam sinal positivo para colocarem os termos no papel. Sendo assim, a oficialização deve acontecer nos próximos dias, se não nas próximas horas.