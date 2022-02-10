Corinthians e Robson Bambu se pronunciam em relação ao caso de estupro envolvendo o zagueiro

Tanto o Corinthians como Robson Bambu se manifestaram após uma ocorrência registrada na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Norte de São Paulo apontar um suposto crime sexual ao zagueiro.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

Ainda, Bambu foi multado pelo Timão por ter chegado atrasado a dois treinos na última semana. A primeira ocorrência foi na sexta-feira (4). A atividade estava marcado no período da manhã, e o atleta teria chegado no CT à tarde. A segunda ocorrência foi no domingo (6).

Através de uma postagem em suas redes sociais, o zagueiro afirmou jamais ter desrespeitado uma mulher em sua vida, e completou falando que a acusação contra ele lhe causa revolta.

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- Fiquei sabendo da acusação feita contra mim e isso me causa revolta. Já acionei minha advogada para conduzir o caso. Nunca desrespeitei nenhuma mulher. Espero que as autoridades esclareçam a verdade o quanto antes para eu voltar a fazer o que eu amo, que é jogar futebol - postou Robson Bambu em seu Instagram.

Através de sua assessoria de imprensa, o Corinthians disse que só irá comentar o caso após todos os fatos serem esclarecidos e apurados. Também, o clube reafirmou não compactuar com nenhum tipo de violência.

"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento do boletim de ocorrência feito contra o atleta Robson Bambu. O Clube não comentará o tema até que todos os fatos sejam esclarecidos mediante apuração. O Corinthians reitera que não compactua com nenhum tipo de violência"

Segundo as informações divulgadas, o crime teria acontecido após Robson, a vítima, uma amiga da vítima e um amigo do jogador terem aproveitado uma festa em uma casa noturna no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo.

Apesar da multa, Bambu continuará frequentando o CT Joaquim Grava enquanto as investigações acontecem. O atleta ainda não foi inscrito pelo clube na lista do Campeonato Paulista.