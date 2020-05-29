Corinthians e patrocinador reúnem Marcelinho Carioca, Amaral e Vampeta em live beneficente

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Qual fã de futebol nunca quis participar de uma resenha entre Marcelinho Carioca, Amaral e Vampeta? Para arrecadar doações que serão encaminhadas a comunidades carentes e instituições de caridade, o Meu Corinthians BMG vai oferecer uma oportunidade que os torcedores do Timão certamente não deixarão passar: uma live com três ex-atletas que fizeram história no clube.

Sob o comando do humorista Porpetone, a resenha está programada para o dia 9 de junho, às 21h, e contará com a participação de outros convidados, entre astros do futebol e comediantes. Batizado de "Standup da Bola", o encontro promete muitas risadas aos espectadores, já que os três ex-jogadores são considerados grandes contadores de "causos" dentro e fora de campo.

- A ideia é levar humor e resenha dos bastidores da bola, nesse momento tão difícil, aos torcedores, arrecadando alimentos para os mais necessitados - disse Marcelinho Carioca.E MAIS:Timão define comissão eleitoral; entenda cenário do pleito presidencialVolta do Paulistão: protocolo da FPF prevê times concentrados até finalGrupo de conselheiros do Corinthians pede explicações sobre o dinheiro da venda de Pedrinho ao BenficaRonaldo reforça apelo do Timão para que se evite volta do futebolEm nota, Corinthians diz que não dispensará atletas promissores da base, mas confirma 'readequação'Diretor financeiro explica ajustes no Corinthians e diz que não há demissões 'por enquanto'Durante a conversa, o Meu Corinthians BMG irá sortear camisas autografadas, brindes e experiências exclusivas para os correntistas. Entre elas, estão visitas ao CT, uma ligação para conversar ao vivo com o Pé de Anjo, ingressos para jogos e um dia com o ídolo. O sorteado irá assistir a uma partida no camarote da Arena Corinthians ao lado de Marcelinho quando o futebol retornar.

As doações serão arrecadadas via QR Code. Essa ação faz parte do movimento #FeitoDeResponsa, criado pelo banco, em parceria com o Timão, para incentivar ações de responsabilidade social junto à torcida. Marcelinho é, inclusive, o embaixador da campanha.

A Fiel poderá interagir e participar da live por meio das redes sociais do Meu Corinthians BMG. Para participar dos sorteios, o torcedor corintiano deve abrir gratuitamente uma conta no banco digital até o dia da live.