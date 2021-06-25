Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians e patrocinador concorrem a prêmio por ação de marketing em 2020

Banco, que era patrocinador máster na época, e clube podem vencer na categoria "Relacionamento com os fãs" do Prêmio Máquina do Esporte, com ação de julho de 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2021 às 13:56

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:56

Crédito: Divulgação/Arena Corinthians
O Corinthians e o Bmg foram indicados ao Prêmio Máquina do Esporte, na categoria "Relacionamento com os fãs", pela experiência inédita de drive-thru de pré-venda da camisa do time, realizada em julho de 2020. O prêmio busca reconhecer as melhores ações de marketing esportivo do Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Batizada de "De Volta Para 90", a ação, que relembrava os 30 anos da primeira conquista nacional do timão, o icônico Campeonato Brasileiro de 1990, possibilitou a 400 torcedores, que adquiriram as camisas na pré-venda, retirá-las na lateral do gramado da Neo Quimica Arena em seu próprio carro. O estádio estava preparado com surpresas que remetiam à história do time.
Torcedores e correntistas entraram na garagem dedicada aos jogadores e passaram por um museu da equipe, em que taças, camisas históricas e o próprio ônibus dos atletas eram a paisagem do momento exclusivo para a torcida presente. Correntistas do Corinthians Bmg tiveram benefícios exclusivos e surpresas especiais: Milene Domingues e Marcelinho Carioca recepcionaram os correntistas proporcionando recordações únicas para os corintianos.
A votação será até o 27 de junho, domingo, e o torcedor pode votar pelo link. Já a divulgação dos vencedores e premiação, acontecerá no dia 28 de junho, em um evento transmitido pela LiveSports, nos canais da Máquina do Esporte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados