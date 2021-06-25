Corinthians e patrocinador concorrem a prêmio por ação de marketing em 2020

Crédito: Divulgação/Arena Corinthians

O Corinthians e o Bmg foram indicados ao Prêmio Máquina do Esporte, na categoria "Relacionamento com os fãs", pela experiência inédita de drive-thru de pré-venda da camisa do time, realizada em julho de 2020. O prêmio busca reconhecer as melhores ações de marketing esportivo do Brasil.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Bruno Méndez é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

Batizada de "De Volta Para 90", a ação, que relembrava os 30 anos da primeira conquista nacional do timão, o icônico Campeonato Brasileiro de 1990, possibilitou a 400 torcedores, que adquiriram as camisas na pré-venda, retirá-las na lateral do gramado da Neo Quimica Arena em seu próprio carro. O estádio estava preparado com surpresas que remetiam à história do time.

Torcedores e correntistas entraram na garagem dedicada aos jogadores e passaram por um museu da equipe, em que taças, camisas históricas e o próprio ônibus dos atletas eram a paisagem do momento exclusivo para a torcida presente. Correntistas do Corinthians Bmg tiveram benefícios exclusivos e surpresas especiais: Milene Domingues e Marcelinho Carioca recepcionaram os correntistas proporcionando recordações únicas para os corintianos.