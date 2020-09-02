Corinthians é o primeiro clube do Brasil a ter Departamento Profissional de Futebol Virtual

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O aniversário de 110 anos do Corinthians, na última terça-feira, trouxe novidades para os torcedores e amantes dos games. O clube anunciará a criação do Corinthians E-Football, equipe que representará o time nos campos do futebol virtual. A iniciativa amplia ainda mais a representatividade do Timão nos eSports, onde é o atual Campeão Mundial de Free Fire, um dos jogos mais populares da atualidade.A iniciativa é inédita no Brasil, pois, será a primeira vez que um clube de futebol do país cria um Departamento de Futebol Virtual completo, com jogadores obedecendo uma rotina de atleta, com suporte de centro de treinamento, técnico e auxílio de profissionais de saúde e desempenho no esporte.

- Ficamos muito felizes em contar com essa nova estruturação e ampliação no Futebol virtual que é vital para a continuidade e perenidade de nossas equipes de Esports. Apesar de ja contar com o Felipe Mestre como primeiro atleta do segmento e depois com a ja vencedora equipe de FreeFire, ter o pé, ou melhor as mãos, na modalidade que é nosso core business principal era algo natural para um mercado competitivo que está cada vez mais desenvolvido - comemorou Alex Watanabe, gerente de Marketing do Corinthians.A equipe de futebol virtual do Corinthians atuará na plataforma Pro Evolution Soccer, que é um dos patrocinadores do futebol profissional do clube e um dos games mais populares do mundo nas modalidades X1, X3 e X11.

Entre os primeiros nomes confirmados para integrar a equipe estão figuras de destaque na modalidade, como Felipe Mestre, que já defendeu o Timão em formato de parceria, Bruninho Futefacil e Ghalbim. Além destes nomes, o projeto contará com a participação do criador de conteúdo Afonso Games, renomado Youtuber, que passará a produzir conteúdos exclusivos para as plataformas oficiais do clube.

Outro ponto inovador do projeto será a sede do Corinthians E-Football que ficará dentro do CT Joaquim Grava, local onde, hoje, treinam apenas as estrelas do futebol profissional. A ideia é aproximar as modalidades e fazer com que espaço funcione também como um ponto de interação entre as duas modalidades.

Para que um gigante como o Corinthians entrasse de cabeça no mercado da bola virtual, o Alvinegro contou com a parceria da TTB Branded Content, agência que atua no desenvolvimento do mercado de games no Brasil especializada em futebol virtual.

- O Corinthians não é o primeiro time a criar uma equipe de futebol virtual, mas, garanto, com toda certeza, que é a primeira a fazer de maneira mais profissionalizada e com foco na franquia desenvolvida pela Konami, que é um dos patrocinadores do clube. O modelo, sem dúvida, será logo seguido por outros times, pois é focado no crescimento da modalidade, no desempenho dos atletas e no retorno de patrocinadores - disse Felipe Carvalho, CEO da TTB.

A parceria entre a agência TTB e o clube focará também na geração de conteúdo. Ou seja, o Corinthians E-Football além de focar nas competições, terá como grande ferramenta a interação com o público das redes sociais, onde serão realizadas ações com jogadores de outras modalidades, lives, promoções, dicas sobre PES e tudo para aproximar o corintiano do universo virtual.