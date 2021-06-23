Corinthians é o pior mandante entre os clubes de Série A na temporada

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians, no geral, faz uma temporada bem abaixo da grandeza do clube, mas sem dúvidas o desempenho que mais chama a atenção é quando o time joga como mandante, algo que normalmente leva muita vantagem. A situação está tão ruim, que o aproveitamento corintiano em 2021 é o pior entre os clubes de Série A, somando menos de 50% dos pontos disputados em casa.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até aqui, o Timão fez 15 jogos como mandante e teve seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 48,89%. Em outras palavras, a cada seis pontos que a equipe disputa em casa, ela não consegue conquistar três, muito pouco para um clube desse tamanho e com sua histórica imposição dentro de seus domínios em qualquer estádio.

Vale lembrar que apenas uma das partidas foi realizada fora na Arena em Itaquera: o empate em 1 a 1 com o Retrô, pela segunda fase da Copa do Brasil, que aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro, durante a proibição do futebol no estado de São Paulo, por conta do agravamento dos casos de Covid.Em algumas entrevistas coletivas e de saídas de campos, jogadores e técnicos já chegaram a expressar o quanto a falta de torcida nas arquibancadas tem prejudicado o desempenho do time na Neo Química Arena. Essa também é a versão que circula nos bastidores do clube para explicar esses números tão ruins como mandante. Há a convicção de que, sem esse impedimento por causa da pandemia, a performance seria totalmente outra em campo.

Na comparação com os outros clubes de Série A na temporada, essa versão parece factível, já que é o Corinthians parece ser aquele que mais tem sofrido. São Paulo, Atlético-MG e Grêmio, por exemplo, têm aproveitamentos superiores a 80% atuando como mandantes nas competições de 2021. O Flamengo, que também é um clube de massa, ostenta pouco mais de 70%.

Há casos parecidos entres os considerados "gigantes" do futebol brasileiro, como o Internacional (55,56% de aproveitamento em casa) e o Palmeiras (51,11% de aproveitamento em casa). O rival, aliás, é o time de Série A com mais derrotas dentro de seus domínios: até aqui são seis em 15 partidas.

Nesta quinta-feira, às 19h, o Corinthians terá mais uma chance para retomar os bons momentos em casa no duelo com o Sport, pela sexta rodada do Brasileirão-2021. Poderá ser a primeira vitória de Sylvinho como mandante no comando do Timão. Atualmente, o Alvinegro é o 11º colocado na tabela.

Confira o ranking de mandantes entre os clubes de Série A: