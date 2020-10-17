Corinthians e Flamengo estamparão logo de ação contra a fome em seus uniformes

Corinthians e Flamengo serão adversários neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, mas trarão um objetivo em comum nos seus uniformes. Ambas equipes vestirão a camisa da Ação da Cidadania, ONG fundada em 1993 pelo sociólogo Betinho e que tem forte atuação no combate à fome e à desigualdade socioeconômica.Os clubes terão o logo da Ação da Cidadania em seus uniformes. Para completar, as camisas serão leiloadas e todo o dinheiro será revertido para a campanha Natal sem Fome, que estreia também neste domingo, dia 18.

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano.Desde sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal.