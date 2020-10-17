Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians e Flamengo estamparão logo de ação contra a fome em seus uniformes

Adversários deste domingo trarão a logo Natal sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, que combate a fome e a desigualdade econômica. Ao fim do jogo, as camisas serão leiloadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 11:53

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 11:53

Crédito: Divulgação
Corinthians e Flamengo serão adversários neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, mas trarão um objetivo em comum nos seus uniformes. Ambas equipes vestirão a camisa da Ação da Cidadania, ONG fundada em 1993 pelo sociólogo Betinho e que tem forte atuação no combate à fome e à desigualdade socioeconômica.Os clubes terão o logo da Ação da Cidadania em seus uniformes. Para completar, as camisas serão leiloadas e todo o dinheiro será revertido para a campanha Natal sem Fome, que estreia também neste domingo, dia 18.
A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o intuito de combater a fome e a desigualdade socioeconômica em nosso país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano.Desde sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas. Após dez anos sem ser realizada, a campanha voltou em 2017 e, em 2020, ganhou força total para ajudar os agora dezenas de milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, segundo dados do Cadastro Único do Governo Federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados