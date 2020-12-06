futebol

Corinthians é derrotado no Brasileiro sub-20, mas se mantém em terceiro

Em jogo realizado na Fazendinha, Timão foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, em que os oito primeiros se classificam...

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 18:46

LanceNet

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na tarde deste domingo, a equipe sub-20 do Corinthians enfrentou o Internacional, na Fazendinha, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terminou 2 a 1 para o clube gaúcho, mas mesmo com a derrota o Alvinegro segue na terceira colocação do nacional, com 31 pontos. Os oito primeiros colocados se classificam para a próxima fase da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Após um primeiro tempo de poucas chances, os gols aconteceram apenas na segunda etapa da partida. O primeiro tento do Inter aconteceu quando o Timão tentava um ataque pela direita, mas a zaga da equipe gaúcha conseguiu desarmar, ligar o contra-ataque e lançar para Andrés Amaya, que chutou cruzado, sem dar chances ao goleiro Yago. 1 a 0 para o Colorado.
O empate não demorou e veio dos pés de Richard Cossoniche, aos 11 minutos. A jogada iniciou com toques de bola no setor defensivo, Julio caminhou ao campo de ataque fez o corte em um zagueiro, tocou á meia altura para Cauê, que, de calcanhar, viu Richard livre, que afundou a rede do Internacional.
Depois de uma série de chances desperdiçadas para marcar o gol da virada, o Corinthians acabou sofrendo o revés aos 36 minutos, quando o Inter fez o segundo tento, que saiu de um cruzamento pela esquerda e Andrés Amaya, de cabeça, fez o segundo dele na partida. O Timão ainda tentou buscar o empate aos 47 minutos em cobrança de escanteio. porém Alemão cabeceou para fora.
O Corinthians volta a campo na próxima semana, ainda sem data e horário definidos pela Federação Paulista de Futebol. O adversário será o Taubaté, pelas quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. No Brasileirão sub-20, o confronto será contra o Vasco, no próximo domingo, às 20h, pela 18ª rodada do nacional, em que ocupa a terceira posição na tabela com 31 pontos.

