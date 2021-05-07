Corinthians e CUFA firmam parceria para ações sociais e de cidadania, com pontapé inicial no Dia das Mães

Crédito: Divulgação/Corinthians

A partir deste domingo, o Corinthians, por meio do Departamento de Responsabilidade Social, se une à CUFA (Central Única das Favelas) para a primeira de uma série de ações que envolverão o clube e a organização a fim de promover bem-estar social e cidadania.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Por ocasião do Dia das Mães, o time profissional masculino entrará em campo na Neo Química Arena, contra o Novorizontino, com faixa promovendo a campanha Mães da Favela. Além disso, as redes sociais divulgarão a iniciativa, e o telão da fachada Leste do estádio transmitirá imagens para conscientizar sobre a ação, que será a primeira do Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians sob o comando do sociólogo Adilson Monteiro Alves.Pai do atual presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves, Adilson começa um novo capítulo na sua história alvinegra, depois de ter sido diretor de Futebol do clube durante a Democracia Corinthiana, na década de 1980.

- É um grande orgulho retornar ao Corinthians, desta vez liderando nosso departamento de Responsabilidade Social. Entendo que o Corinthians, por suas origens populares e por sua trajetória, tem um grande papel a desempenhar na promoção de ações sociais, sobretudo de cidadania. Dar esse pontapé inicial ao lado de uma organização como a CUFA, respeitada mundialmente pelo seu trabalho social e por suas inovações, me dá a certeza de que essa nova jornada começa no rumo certo e com enorme potencial. Agora é arregaçar as mangas e trabalhar - afirmou Adilson, que tomou posse do cargo nesta sexta-feira.

- As histórias da CUFA e do Corinthians são muito parecidas. São duas instituições que estão no coração das massas e das favelas, e que tem uma relação muito intensa de ressignificação da identidade das favelas e do favelado. Do orgulho de lutar e pertencer a esses territórios. E essa parceria chega em um momento em que a CUFA está levando muitos benefícios para essas pessoas, mas para além dos benefícios, quer reforçar ainda mais o sentimento de dignidade e orgulho. Vamos unir forças e emanar esse sentimento de orgulho de ser guerreiro, porque no fundo, ser CUFA, também é ser muito louco - disse Celso Athayde, fundador da CUFA e um dos principais empreendedores sociais do Brasil.

A campanha Mães de Favela foi uma das primeiras ações da CUFA durante a pandemia. A iniciativa surgiu da percepção de que elas representam o elemento humano mais vulnerável dentro da crise social e econômica trazida pela Covid-19: além dos filhos e netos, essas mulheres são muitas vezes responsáveis pelos idosos da família.

Com o objetivo de mitigar esses efeitos, a CUFA entrega cestas básicas com itens de alimentação, higiene pessoal e produtos de beleza para essas mulheres. Por ocasião do Dia das Mães, as beneficiárias também receberão rosas e ouvirão poemas declamados na porta de suas casas. A estimativa é atender 500 mil mães por todo o Brasil, a partir das 10h.