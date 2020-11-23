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futebol

Corinthians é condenado a pagar R$ 22,1 milhões por uso indevido de rua

A Justiça de São Paulo impôs ao Timão 15 dias para o clube quitar a dívida. Apesar do processo estar em fase final, o clube irá tentar um acordo com a Prefeitura Municipal...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 19:22

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:22

Crédito: Corinthians/Divulgação
O Corinthians sofreu mais uma derrota nos tribunais. A Justiça deu ao Timão 15 dias para que o clube pague o valor de R$ 22,1 milhões à Prefeitura de São Paulo por usar uma rua ao lado do Parque São Jorge como estacionamento privado. A informação foi publicada primeiramente pelo GE.
A decisão saiu nesta segunda-feira (23) no Diário da Justiça de São Paulo.
Confira a tabela do Campeonato Brasileiro 2020Como o processo está na fase do cumprimento de sentença, o clube não pode entrar com recursos para reverter a decisão. Mesmo assim, segunda a nota do GE, o departamento jurídico do Corinthians disse que tentará acordo com a Prefeitura.
O terreno usado pelo Corinthians foi cedido gratuitamente em 1996, com validade de 99 anos. Contudo, no mandato do prefeito Gilberto Kassab, o município entrou com ação de reintegração de posse, alegando irregularidades - como falta de interesse público.
Apesar do veredito ter saído apenas em 2020, o processo é antigo. Em 2010, o Corinthians já havia sido condenado a devolver a área para a Prefeitura, mas o valor da indenização foi fixado apenas neste ano. Em 2015, o clube retirou grades e muros que delimitavam o espaço.

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