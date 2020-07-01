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futebol

Corinthians e BMG promovem 'drive-thru' na pré-venda da nova camisa

O torcedor recordará a primeira conquista nacional do Timão, matando a saudade da Arena, com algumas surpresas e oferecendo benefícios exclusivos aos correntistas...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 20:22

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 20:22
Crédito: Divulgação/Corinthians
Quem adquirir a nova camisa do Corinthians na pré-venda, na loja Poderoso Timão da Arena Corinthians, somente neste link, terá a opção de participar de uma experiência única e inovadora: retirar a camisa na lateral do gramado da Arena do Timão em seu próprio carro, nos dias 11 e 12 de julho, sem qualquer custo adicional. Além disso, o Meu Corinthians BMG preparou alguns benefícios especiais aos correntistas que conseguirem garantir a participação no evento.
As compras só serão permitidas antecipadamente. São 200 vagas disponíveis em cada um dos dias, organizadas por horário para evitar aglomerações. Já no primeiro dia de pré-venda, quem possuir conta aberta no Meu Corinthians BMG receberá um voucher de R$ 25,00, exclusivo para utilizar na Loja Poderoso Timão da Arena Corinthians.
Para usufruir deste benefício, o torcedor deverá selecionar corretamente o produto no catálogo (Drive-thru De Volta Para 90), enviar seu código no campo “Fale com um Vendedor” e aguardar o retorno com as instruções. Este benefício só poderá ser usado uma vez e não será válido para os demais produtos do catálogo.

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