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Corinthians domina eleição da seleção da 17ª rodada do Brasileirão-2021; Cássio é o craque

Em votação popular, cinco personagens do Timão foram eleitos para a seleção dos melhores após vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, fora de casa. Goleiro foi o mais votado...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 18:33
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
No último domingo, o Corinthians conquistou uma importante vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, mas nesta terça-feira o time continua colhendo os louros, já que em votação popular no Twitter do Brasileirão, cinco personagens alvinegros foram escolhidos para a seleção da 17ª rodada, além de ter o craque: Cássio, que fechou o gol em Curitiba.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja como ficaria o valor de mercado do Timão com os possíveis reforços
Cássio, Gil, Fábio Santos e Roni foram os jogadores eleitos pelo torcedor para integrarem o selecionado, além do técnico Sylvinho, que foi o mais votado em sua função. Dessa forma, o Timão foi o time que mais forneceu peças para a seleção. O Grêmio, com três atletas, ficou em segundo nessa listas. Confira:
Cássio (Corinthians); Rafinha (Grêmio), Marcelo Benevenuto (Fortaleza), Gil (Corinthians) e Fábio Santos (Corinthians); Lucas Silva (Grêmio) e Roni (Corinthians); Clayson (Cuiabá) e Vitinho (Flamengo); Borja (Grêmio) e Ytalo (Red Bull Bragantino). Técnico: Sylvinho (Corinthians).
O goleiro corintiano concorreu com três adversários pelo prêmio de "cara da 17ª rodada": Clayson, do Cuiabá, Ytalo, do Red Bull Bragantino e Borja, do Grêmio. Mas Cássio conquistou 56,1% dos votos para ser eleito o melhor por conta de sua ótima atuação diante do Furacão, fechando a meta alvinegra.
Com a vitória no último domingo, o Corinthians foi a 24 pontos e subiu para a sexta posição na tabela do Brasileirão-2021, mostrando força para brigar na parte de cima da tabela, principalmente por uma vaga na Copa Libertadores de 2022. Neste sábado, fora de casa, às 21h, o Timão vai tentar somar mais três pontos contra o Grêmio, pela 18ª rodada da competição nacional.

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