Corinthians domina eleição da seleção da 17ª rodada do Brasileirão-2021; Cássio é o craque

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

No último domingo, o Corinthians conquistou uma importante vitória sobre o Athletico-PR, por 1 a 0, na Arena da Baixada, mas nesta terça-feira o time continua colhendo os louros, já que em votação popular no Twitter do Brasileirão, cinco personagens alvinegros foram escolhidos para a seleção da 17ª rodada, além de ter o craque: Cássio, que fechou o gol em Curitiba.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Cássio, Gil, Fábio Santos e Roni foram os jogadores eleitos pelo torcedor para integrarem o selecionado, além do técnico Sylvinho, que foi o mais votado em sua função. Dessa forma, o Timão foi o time que mais forneceu peças para a seleção. O Grêmio, com três atletas, ficou em segundo nessa listas. Confira:

Cássio (Corinthians); Rafinha (Grêmio), Marcelo Benevenuto (Fortaleza), Gil (Corinthians) e Fábio Santos (Corinthians); Lucas Silva (Grêmio) e Roni (Corinthians); Clayson (Cuiabá) e Vitinho (Flamengo); Borja (Grêmio) e Ytalo (Red Bull Bragantino). Técnico: Sylvinho (Corinthians).

O goleiro corintiano concorreu com três adversários pelo prêmio de "cara da 17ª rodada": Clayson, do Cuiabá, Ytalo, do Red Bull Bragantino e Borja, do Grêmio. Mas Cássio conquistou 56,1% dos votos para ser eleito o melhor por conta de sua ótima atuação diante do Furacão, fechando a meta alvinegra.