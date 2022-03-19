Corinthians domina e vence o Cruzeiro pelo Brasileirão feminino

No duelo de abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro feminino, o Corinthians superou o Cruzeiro por 1 a 0 no Canindé, em São Paulo. Miriã, no segundo tempo, fez o único gol da partida.> GALERIA - Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no Dérbi; veja notas

Com o resultado, o Timão conquista sua segunda vitória no Brasileirão e chega aos sete pontos, assumindo provisoriamente a liderança. Já a Raposa segue com dois pontos e pode entrar na zona do rebaixamento no decorrer da rodada.

Na próxima sexta-feira (25), pela quarta rodada às 20h, as mineiras vão receber o Palmeiras. Já as atuais campeãs brasileiras fazem o clássico contra o Santos no dia seguinte, às 11h.

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PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

Favoritas no confronto, a equipe do Corinthians tomou a iniciativa no primeiro tempo e teve três boas chances nos primeiros 15 minutos, com Andressa de cabeça, Paulinha, em chute de fora da área, e Jaqueline, que teve chute bloqueado.

O Cruzeiro apostava em uma defesa fechada e muita velocidade nos contra-ataques para explorar os espaços cedidos pelo Timão. Em uma dessas ocasiões, Mariana Neiva teve ótima oportunidade, mas não pegou bem na bola, e Lelê fez ótima intervenção.

MIRIÃ APROVEITA FALHA E DECIDE NO SEGUNDO TEMPO PARA O TIMÃO

O Timão voltou para a segunda com o mesmo ímpeto ofensivo e não demorou para abrir o placar. Aos 9 minutos, Tamires cobrou escanteio, a goleira Rubi falhou na saída, e Miriã, de cabeça, balançou as redes.

Nos minutos finais da partidas, as visitantes tiveram ótima oportunidade em contra-ataque puxado por Mariana Santos. Vanessinha acertou bom chute no cruzamento, mas a bola passou ao lado da trave de Lelê.