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Corinthians divulga relacionados para pegar o Internacional; confira provável escalação

Novidade na lista de Sylvinho é a volta de Araos, que estava suspenso contra o São Paulo. Equipe que enfrentará o Colorado deve ser a mesma que jogou o Majestoso...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 19:27

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:27

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, o Corinthians encerrou sua preparação para enfrentar o Internacional e logo em seguida divulgou a lista de relacionados para o duelo, que conta com o retorno de Araos. A partida acontece neste sábado, às 21h, na Neo Química Arena e é válida pela 9ª rodada do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o clube nesta temporada
O chileno que ficou ausente do Majestoso da última quarta-feira retorna após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. No entanto, ele deve ser apenas opção no banco de reservas, já que Mateus Vital deve ser mantido no time.
Marquinhos, que voltou recentemente de empréstimo do Sport, está mais uma vez na lista do técnico Sylvinho. Diante do rival, ele entrou na segunda etapa da partida e já foi utilizado pelo treinador. Será opção no banco novamente.Dessa forma, a equipe titular deve ser a mesma que enfrentou o São Paulo. Um provável Corinthians para pegar o Colorado é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.
Enquanto isso, o goleiro Caíque França, que se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, começou a fazer alguns trabalhos com os preparadores de goleiros Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos. Além dele, seguem em transição os meio-campistas Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, e o atacante Léo Natel. Ainda sem prazo para retorno aos gramados.
Confira os relacionados do Corinthians para a partida deste sábado:
Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: João Victor, Gil e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Mandaca, Mateus Vital, Roni, Vitinho e XavierAtacantes: Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Jô e Marquinhos

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