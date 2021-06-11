Corinthians divulga relacionados para o Dérbi; veja provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians está pronto para encarar o quarto Dérbi de 2021, neste sábado, às 19h, no Allianz Parque. O clássico contra o Palmeiras é válido pela terceira rodada do Brasileirão-2021 e o Timão divulgou a lista relacionados para o duelo fora de casa, ainda contando como uma série de desfalques no elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Sylvinho não terá à disposição o goleiro Caíque França, que passou por uma cirurgia de reparo de hérnia inguinal, e o meio-campista Gabriel Pereira, que sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda.

Além deles, Jemerson e Ruan Oliveira, ainda em transição, e Danilo Avelar e Gustavo Mantuan (em recuperação de lesões no joelho) seguem fora, bem como Otero, que está com a seleção da Venezuela na Copa América.Por outro lado, Xavier está de volta para a relação após se recuperar de problemas físicos. Cauê e Rodrigo Varanda ficaram fora por opção técnica.

Embora poucos desses citados estejam no âmbito do time titular, a escalação é uma incógnita para este sábado, já que a tendência é que Sylvinho promova mudanças. Um possível Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel, Roni e Cantillo; Gustavo Mosquito, Araos (Mateus Vital) e Luan. Técnico: Sylvinho.

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