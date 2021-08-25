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futebol

Corinthians divulga detalhes da live especial do aniversário de 111 anos

Diretamente da Neo Química Arena, a transmissão multiplataforma da TV oficial do clube terá convidados especiais, atrações musicais e anúncios importantes feitos pelo presidente...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 17:58
Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
No dia 1º de setembro, o Corinthians celebra seus 111 anos de história com um grande evento que, além de entreter e informar, ajudará a torcida a matar um pouco da saudade da Casa do Povo. Com a Neo Química Arena como cenário, a "Live 111 Anos – A Fiel Vai Invadir" será uma celebração para fiéis do Brasil e do mundo, com atrações musicais, surpresas, promoções e anúncios importantes.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Exatamente às 19h10 – uma referência a 1910, ano da fundação do Corinthians –, Ivan Moré e Alfinete vão comandar ao vivo a transmissão, que marca a expansão da Corinthians TV nas plataformas digitais e poderá ser acompanhada via Facebook Watch, TikTok, Twitch e YouTube.
A festa alvinegra contará com convidados especiais, como o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, o gamer Gaules e o influencer de economia popular Favelado Investidor, além de estrelas do esporte corintiano.Durante o evento, a Neo Química Arena também vai receber atrações musicais: MC Hariel, autor de "Manto do Timão", Felipe Araújo e a Turma do Pagode.
Antes do início da comemoração, a Corinthians TV transmitirá o “Esquenta Live 111”: em um oferecimento da Centauro, ele mostrará os bastidores e preparativos finais da "Live 111 Anos – A Fiel Vai Invadir" a partir das 18h30, exclusivamente pelo Facebook Watch.
- A família corintiana merece sempre o melhor para comemorar o aniversário do clube. Enquanto não é possível reunir todo mundo em uma grande festa presencial, vamos levar para as casas dos torcedores boa música, bom papo entre apresentadores e convidados e também boas notícias - afirmou Duilio Monteiro Alves, que fará anúncios especiais no evento online.
Para promover a celebração e deixar um lembrete para a Fiel, a barra frontal da camisa do Timão no jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 21h, trará o logo do evento online. Atualmente o local é estampado pelo logo da Corinthians TV.
A "Live 111 Anos – A Fiel Vai Invadir" é patrocinada por Neo Química, Midea e Positivo, com apoio de Galera.bet, BMG e Fala Timão.

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