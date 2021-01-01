Corinthians divulga como será evento da posse de Duílio Monteiro Alves

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou na noite desta sexta-feira como será o evento em que Duílio Monteiro Alves tomará posse como novo presidente do clube, na próxima segunda, no Parque São Jorge. Conforme os protocolos de saúde por conta da pandemia de coronavírus, não haverá presença da imprensa. Logo após a cerimônia, o mandatário e seus vices concederão uma coletiva virtual.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Eleito no dia 28 de novembro do ano passado, Duílio será empossado no próximo dia 4 de janeiro para dar início oficialmente ao seu mandato de três anos (2021 a 2023) no Timão. Além dele, os novos conselheiros tomarão posse, mas sem a presença física dos membros. Não haverá transmissão ao vivo do evento, que começa às 15h no teatro da sede oficial do clube.

Em seguida, às 17h, Duílio e seus vice-presidentes se deslocarão até o CT Joaquim Grava e de lá concederão entrevista coletiva virtual, em que devem ser anunciados nomes que farão parte da nova diretoria. A expectativa maior é para a definição dos responsáveis pelo departamento de futebol, que será reformulado nesta gestão. Saem Vilson Menezes, Edu Ferreira e Jorge Kalil.Confira a nota oficial divulgada pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que a posse do presidente eleito para o triênio 2021-23, Duilio Monteiro Alves, e de seus vice-presidentes, Elie Werdo e Luiz Wagner Alcântara, acontecerá às 15h da segunda-feira, 4 de janeiro, no Teatro do Parque São Jorge.

Devido aos protocolos de combate à pandemia da Covid-19, estabelecidos pelo Poder Público, infelizmente não haverá acesso à imprensa. Conforme informado previamente, a posse dos conselheiros eleitos para o triênio será realizada sem a presença física dos novos membros.

O clube divulgará à mídia registros fotográficos do evento. Serão produzidos também conteúdos em vídeo, a serem veiculados nas redes sociais do clube. Não haverá transmissão ao vivo.

Após a posse, o presidente Duilio Monteiro Alves e seus vice-presidentes concederão à imprensa uma entrevista coletiva remota, direto do CT Joaquim Grava, transmitida ao vivo pela Corinthians TV Play a partir das 17h.