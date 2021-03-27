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Corinthians divulga balanço de 2020 e tem dívida de R$ 956,9 milhões

Clube tem R$ 847,215 milhões de passivo circulante e R$ 443,514 milhões de passivo não circulante, além de ativo circulante de R$ 333,810 milhões...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 06:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians divulgou no início deste sábado o balanço financeiro referente a 2020. O documento mostra que a dívida do clube é de R$ 956,9 milhões. Esse valor não contempla o débito referente à Neo Química Arena.O balanço de 2020 foi assinado pela empresa de consultoria RSM, empresa de consultoria. São 50 páginas que detalham as finanças do Timão, como a receita bruta de R$ 474,3 milhões no ano passado.
Em relação à dívida, o Corinthians tem R$ 847,215 milhões de passivo circulante e R$ 443,514 milhões de passivo não circulante, além de ativo circulante de R$ 333,810 milhões.
O Corinthians teve um déficit de R$ 123,3 milhões em 2020. Deste montante, R$ 61,7 milhões são referentes ao futebol enquanto R$ 61,6 milhões são referentes ao clube social.

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