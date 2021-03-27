Corinthians divulga balanço de 2020 e tem dívida de R$ 956,9 milhões

O Corinthians divulgou no início deste sábado o balanço financeiro referente a 2020. O documento mostra que a dívida do clube é de R$ 956,9 milhões. Esse valor não contempla o débito referente à Neo Química Arena.O balanço de 2020 foi assinado pela empresa de consultoria RSM, empresa de consultoria. São 50 páginas que detalham as finanças do Timão, como a receita bruta de R$ 474,3 milhões no ano passado.